Минздрав Ливана о жертвах израильских ударов

В Ливане заявили о гибели 40 человек с 2 марта после израильских ударов.
«40 человек погибли, 246 ранены в результате израильских ударов по Ливану с 2 марта», - заявили в Минздраве страны.
