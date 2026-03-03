USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Россия может выбрать новую цель в Украине

17:37 291

Россия может сосредоточить основной удар на Днепре во время активизации войск весной 2026 года: захват города может стать главной целью россиян. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил мэр украинского города Днепра Борис Филатов, сообщает УНН.

Город расположен на «перекрестке трех фронтов», отметил Филатов. Учитывая темпы продвижения, российская армия еще далека от Днепра, но все в городе и Украине понимают, насколько этот стратегически важный промышленный город является привлекательной целью для Москвы.

Филатов добавил, что российский президент Владимир Путин «ненавидит Днепр», в частности, за то, что в 2014 году регион не согласился стать частью «русского мира»и выступил в защиту Украины. Городской голова отметил: если россияне дойдут до Днепра, то город может ждать судьба Мариуполя в 2022 году – осада, обстрелы, разрушения, а впоследствии захват.

В то же время городской голова отметил: Днепр для Украины является не менее важным городом, чем Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье.

Ранее Филатов заявил, что 28 февраля российский «шахед» упал в 10 метрах от его частного дома.

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 175
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 2599
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 1856
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 2321
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28 4901
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14 4877
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52 8685
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 2619
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 3574
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59 14791
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07 3869

