Россия может выбрать новую цель в Украине

Россия может сосредоточить основной удар на Днепре во время активизации войск весной 2026 года: захват города может стать главной целью россиян. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил мэр украинского города Днепра Борис Филатов, сообщает УНН.

Город расположен на «перекрестке трех фронтов», отметил Филатов. Учитывая темпы продвижения, российская армия еще далека от Днепра, но все в городе и Украине понимают, насколько этот стратегически важный промышленный город является привлекательной целью для Москвы.