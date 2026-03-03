Россия может выбрать новую цель в Украине

Россия может сосредоточить основной удар на Днепре во время активизации войск весной 2026 года: захват города может стать главной целью россиян. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил мэр украинского города Днепра Борис Филатов, сообщает УНН.
Город расположен на «перекрестке трех фронтов», отметил Филатов. Учитывая темпы продвижения, российская армия еще далека от Днепра, но все в городе и Украине понимают, насколько этот стратегически важный промышленный город является привлекательной целью для Москвы.
Филатов добавил, что российский президент Владимир Путин «ненавидит Днепр», в частности, за то, что в 2014 году регион не согласился стать частью «русского мира»и выступил в защиту Украины. Городской голова отметил: если россияне дойдут до Днепра, то город может ждать судьба Мариуполя в 2022 году – осада, обстрелы, разрушения, а впоследствии захват.
В то же время городской голова отметил: Днепр для Украины является не менее важным городом, чем Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье.
Ранее Филатов заявил, что 28 февраля российский «шахед» упал в 10 метрах от его частного дома.