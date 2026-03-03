МИД Ирана о риске региональной войны

Огонь, который разожгли США и Израиль, «очень заразен и охватит весь мир». Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, мировое сообщество «не слепо и видит происходящее».
Багаи отметил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупреждал о риске превращения конфликта в региональную войну.
«Дестабилизация региона — это проект Израиля, в который были втянуты и США», — подчеркнул он.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что вооруженные силы Ирана выбирают исключительно военные цели.