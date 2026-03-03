USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

МИД Ирана о риске региональной войны

17:58 911

Огонь, который разожгли США и Израиль, «очень заразен и охватит весь мир». Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, мировое сообщество «не слепо и видит происходящее».

Багаи отметил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупреждал о риске превращения конфликта в региональную войну.

«Дестабилизация региона — это проект Израиля, в который были втянуты и США», — подчеркнул он.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что вооруженные силы Ирана выбирают исключительно военные цели.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 136
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 449
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1252
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1403
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1222
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3898
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1714
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 745
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3980
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3095
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3791

