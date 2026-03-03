Начался финальный этап XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов выступил со вступительной речью, поприветствовав участников конкурса и пожелав молодым изобретателям успехов. Подчеркнув важность проекта, заместитель министра отметил, что будущие ученые должны постоянно работать над воплощением своих идей в реальные продукты и повышением их эффективности. Затронув современные тенденции в области науки и техники в мире, заместитель министра отметил, что одним из главных направлений будущего является искусственный интеллект, и отрадно видеть на конкурсе проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Заместитель директора Института образования Фуад Гараев в своем выступлении отметил, что конкурс успешно проводится уже 15 лет и каждый год вызывает большой интерес. По словам Фуада Гараева, главная цель проекта — повышение интереса к науке среди учащихся и развитие исследовательских навыков. Было отмечено, что победители последних двух лет обучаются в престижных высших учебных заведениях по всему миру, и есть большая уверенность, что участники этого года также добьются высоких результатов.

Фуад Гараев также обратил внимание на статистические показатели, связанные с XV конкурсом. Было отмечено, что учащиеся 9-11 классов, соревнующиеся по 9 направлениям, представляли 126 школ. Из них 42 были бакинскими школами, 84 — областными, в том числе 10 — сельскими. Всего на конкурс было подано 760 проектов. По результатам отборочного этапа в финал прошли 152 проекта, в том числе 127 коллективных и 25 индивидуальных.