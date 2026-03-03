USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Начался финальный этап XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

3 марта состоялась церемония открытия финала XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего». Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов выступил со вступительной речью, поприветствовав участников конкурса и пожелав молодым изобретателям успехов. Подчеркнув важность проекта, заместитель министра отметил, что будущие ученые должны постоянно работать над воплощением своих идей в реальные продукты и повышением их эффективности. Затронув современные тенденции в области науки и техники в мире, заместитель министра отметил, что одним из главных направлений будущего является искусственный интеллект, и отрадно видеть на конкурсе проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Заместитель директора Института образования Фуад Гараев в своем выступлении отметил, что конкурс успешно проводится уже 15 лет и каждый год вызывает большой интерес. По словам Фуада Гараева, главная цель проекта — повышение интереса к науке среди учащихся и развитие исследовательских навыков. Было отмечено, что победители последних двух лет обучаются в престижных высших учебных заведениях по всему миру, и есть большая уверенность, что участники этого года также добьются высоких результатов.

Фуад Гараев также обратил внимание на статистические показатели, связанные с XV конкурсом. Было отмечено, что учащиеся 9-11 классов, соревнующиеся по 9 направлениям, представляли 126 школ. Из них 42 были бакинскими школами, 84 — областными, в том числе 10 — сельскими. Всего на конкурс было подано 760 проектов. По результатам отборочного этапа в финал прошли 152 проекта, в том числе 127 коллективных и 25 индивидуальных.

В художественной части мероприятия выступил камерный ансамбль Гимназии искусств.

Отметим, что в рамках заключительного этапа в течение следующих двух дней будет оцениваться научная исследовательская работа учащихся по математике, физике и астрономии, химии, биологии, медицине и здравоохранению, экологии и управлению окружающей средой, инженерии, информатике, робототехнике и искусственному интеллекту. Школьники, отобранные из числа победителей, будут представлять нашу страну на международной выставке, которая пройдет в Соединенных Штатах.

После официальной части заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев,  председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде,  исполняющий обязанности директора ARTİ, советник министра науки и образования Эльнур Алиев, а также ректоры высших учебных заведений ознакомились с выставкой, где были представлены проекты финалистов.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 140
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 453
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1252
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1404
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1223
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3899
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1716
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 745
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3982
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3096
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3791
