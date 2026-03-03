Начался финальный этап XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

3 марта состоялась церемония открытия финала XV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего». Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов выступил со вступительной речью, поприветствовав участников конкурса и пожелав молодым изобретателям успехов. Подчеркнув важность проекта, заместитель министра отметил, что будущие ученые должны постоянно работать над воплощением своих идей в реальные продукты и повышением их эффективности. Затронув современные тенденции в области науки и техники в мире, заместитель министра отметил, что одним из главных направлений будущего является искусственный интеллект, и отрадно видеть на конкурсе проекты, связанные с искусственным интеллектом.
Заместитель директора Института образования Фуад Гараев в своем выступлении отметил, что конкурс успешно проводится уже 15 лет и каждый год вызывает большой интерес. По словам Фуада Гараева, главная цель проекта — повышение интереса к науке среди учащихся и развитие исследовательских навыков. Было отмечено, что победители последних двух лет обучаются в престижных высших учебных заведениях по всему миру, и есть большая уверенность, что участники этого года также добьются высоких результатов.
Фуад Гараев также обратил внимание на статистические показатели, связанные с XV конкурсом. Было отмечено, что учащиеся 9-11 классов, соревнующиеся по 9 направлениям, представляли 126 школ. Из них 42 были бакинскими школами, 84 — областными, в том числе 10 — сельскими. Всего на конкурс было подано 760 проектов. По результатам отборочного этапа в финал прошли 152 проекта, в том числе 127 коллективных и 25 индивидуальных.
В художественной части мероприятия выступил камерный ансамбль Гимназии искусств.
Отметим, что в рамках заключительного этапа в течение следующих двух дней будет оцениваться научная исследовательская работа учащихся по математике, физике и астрономии, химии, биологии, медицине и здравоохранению, экологии и управлению окружающей средой, инженерии, информатике, робототехнике и искусственному интеллекту. Школьники, отобранные из числа победителей, будут представлять нашу страну на международной выставке, которая пройдет в Соединенных Штатах.
После официальной части заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, исполняющий обязанности директора ARTİ, советник министра науки и образования Эльнур Алиев, а также ректоры высших учебных заведений ознакомились с выставкой, где были представлены проекты финалистов.