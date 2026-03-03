USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Эвакуация из Ирана: Россия отправила спецборт в Баку

18:06 1025

Специальный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Азербайджан с целью организации вывоза российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Группа врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Али Асадовым выразил признательность руководству Азербайджана «за оказанное содействие в оперативной эвакуации граждан РФ из Ирана в условиях сложной региональной обстановки».

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 146
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 457
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1255
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1408
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1226
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3901
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1718
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 746
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3985
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3099
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3792

