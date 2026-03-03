Эвакуация из Ирана: Россия отправила спецборт в Баку

Специальный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Азербайджан с целью организации вывоза российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Группа врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Али Асадовым выразил признательность руководству Азербайджана «за оказанное содействие в оперативной эвакуации граждан РФ из Ирана в условиях сложной региональной обстановки».