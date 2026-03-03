USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Курды готовятся к наступлению с севера. Трамп провел тайные переговоры с Барзани и Талабани

Отдел информации
18:16

Наземное наступление на Иран могут начать не американские или израильские войска, а несколько тысяч бойцов курдских оппозиционных группировок, базирующихся на севере Ирака. Об этом пишет Axios со ссылкой на три независимых источника.

По данным издания, в прошлое воскресенье президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций Масудом Барзани и Бафелом Талабани. Источник, знакомый с содержанием разговоров, назвал их «конфиденциальными» и отказался раскрывать детали. Другой собеседник Axios утверждает, что эти звонки стали итогом многомесячных закулисных усилий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп провел «конфиденциальные» переговоры с лидерами курдских фракций Масудом Барзани и Бафелом Талабани (на фото - Талабани и Барзани)

Израиль десятилетиями поддерживает тесные связи с курдскими силами в Сирии, Ираке и Иране — в сфере безопасности, разведки и военного сотрудничества. «Есть общее ощущение, и Нетаньяху в этом уверен, что курды готовы выйти из тени… что они поднимутся», — сказал один из чиновников.

По данным Axios, Нетаньяху, который давно призывает к ударам по Ирану и смене режима, впервые поднял тему курдов на встрече с Трампом в Белом доме. «Когда он приехал и несколько часов просидел с Трампом, было видно, что он все продумал», — рассказал источник. «У него был план преемника. Он продумал и курдов — какие группы, где они находятся, сколько людей готовы подняться», — добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась обсуждать содержание звонков. «За последние несколько дней президент Трамп поддерживал контакт со многими союзниками и партнерами в регионе», — сказала она Axios. Третий источник сообщил, что Трамп «общается со всеми»: «Он разговаривал с курдскими лидерами. Он разговаривал с Эрдоганом».

Нетаньяху, который давно призывает к ударам по Ирану и смене режима, впервые поднял тему курдов на встрече с Трампом в Белом доме

При этом, по словам американских чиновников, Нетаньяху может переоценивать число курдов, готовых взяться за оружие против Ирана. «Но это не пустяк», — отметил один из них. «Какую роль они сыграют в войне или в послевоенном Иране, я сказать не могу», — добавил источник.

За шесть дней до начала военной операции против Ирана курдские оппозиционные группировки, базирующиеся на севере Ирака, объявили о создании коалиции. В нее вошли Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI), Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), Партия свободы Курдистана (PAK), организация «Хабат» Иранского Курдистана и одно из отделений партии «Комала». Два других отделения «Комалы» присоединяться отказались. Эти пять курдских групп за последние месяцы тесно координировали действия. Они создали Центр диалога, который поддерживает протесты в Иране. Аккаунт Rojhelat Info в X опубликовал платформу новой коалиции: «Главная цель — укрепить единство курдских политических сил, повысить политическую и полевую координацию, организовать совместную борьбу за демократию, справедливость и национальные права курдов в Иране и Восточном Курдистане».

Курдское региональное правительство Ирака дистанцировалось от любых действий против Ирана

Создание коалиции вызвало споры среди сторонников иранского наследного принца Резы Пехлеви. В X он раскритиковал «несколько сепаратистских групп». 26 февраля «генеральный секретарь» партии «Комала» Абдулла Мохтади обвинил Пехлеви в «подавлении курдов».

Курдское региональное правительство Ирака также выступило с заявлением, дистанцировавшись от любых действий против Ирана: «Сегодня несколько партий выступили с заявлением, угрожающим соседней стране. Мы считаем необходимым напомнить, что регион Курдистан всегда был фактором стабильности и никогда не представлял угрозы безопасности соседей. Мы не позволим использовать Курдистан против других государств».

Создание курдской коалиции вызвало споры среди сторонников принца Резы Пехлеви. Сам он раскритиковал «несколько сепаратистских групп»

После начала операции США и Израиля Иран нанес ракетные и дроновые удары по лагерям курдских группировок на севере Ирака. Курдские силы подтвердили, что подверглись атакам КСИР, но не сообщили о потерях. По другим данным, в ударах участвовали и шиитские вооруженные формирования. Среди целей были штаб партии «Комала» в провинции Сулеймания, лагеря PDKI и другие позиции. Накануне курдские группировки опубликовали совместное заявление, призвав курдов, служащих в иранской армии, разорвать связи с режимом.

По оценке аналитиков, если курдские формирования на севере Ирака при поддержке Барзани и Талабани вступят в наземные операции против Ирана, внутри страны может появиться новая фактическая курдская автономия. Остается только напомнить, что во время 12-дневной войны в июне прошлого года курдские силы уже заявляли о готовности войти на территорию Ирана. По данным источников, их обучает и вооружает «Моссад».

