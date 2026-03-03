Курды готовятся к наступлению с севера. Трамп провел тайные переговоры с Барзани и Талабани

Наземное наступление на Иран могут начать не американские или израильские войска, а несколько тысяч бойцов курдских оппозиционных группировок, базирующихся на севере Ирака. Об этом пишет Axios со ссылкой на три независимых источника. По данным издания, в прошлое воскресенье президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций Масудом Барзани и Бафелом Талабани. Источник, знакомый с содержанием разговоров, назвал их «конфиденциальными» и отказался раскрывать детали. Другой собеседник Axios утверждает, что эти звонки стали итогом многомесячных закулисных усилий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль десятилетиями поддерживает тесные связи с курдскими силами в Сирии, Ираке и Иране — в сфере безопасности, разведки и военного сотрудничества. «Есть общее ощущение, и Нетаньяху в этом уверен, что курды готовы выйти из тени… что они поднимутся», — сказал один из чиновников. По данным Axios, Нетаньяху, который давно призывает к ударам по Ирану и смене режима, впервые поднял тему курдов на встрече с Трампом в Белом доме. «Когда он приехал и несколько часов просидел с Трампом, было видно, что он все продумал», — рассказал источник. «У него был план преемника. Он продумал и курдов — какие группы, где они находятся, сколько людей готовы подняться», — добавил он. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась обсуждать содержание звонков. «За последние несколько дней президент Трамп поддерживал контакт со многими союзниками и партнерами в регионе», — сказала она Axios. Третий источник сообщил, что Трамп «общается со всеми»: «Он разговаривал с курдскими лидерами. Он разговаривал с Эрдоганом».

При этом, по словам американских чиновников, Нетаньяху может переоценивать число курдов, готовых взяться за оружие против Ирана. «Но это не пустяк», — отметил один из них. «Какую роль они сыграют в войне или в послевоенном Иране, я сказать не могу», — добавил источник. За шесть дней до начала военной операции против Ирана курдские оппозиционные группировки, базирующиеся на севере Ирака, объявили о создании коалиции. В нее вошли Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI), Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), Партия свободы Курдистана (PAK), организация «Хабат» Иранского Курдистана и одно из отделений партии «Комала». Два других отделения «Комалы» присоединяться отказались. Эти пять курдских групп за последние месяцы тесно координировали действия. Они создали Центр диалога, который поддерживает протесты в Иране. Аккаунт Rojhelat Info в X опубликовал платформу новой коалиции: «Главная цель — укрепить единство курдских политических сил, повысить политическую и полевую координацию, организовать совместную борьбу за демократию, справедливость и национальные права курдов в Иране и Восточном Курдистане».

Создание коалиции вызвало споры среди сторонников иранского наследного принца Резы Пехлеви. В X он раскритиковал «несколько сепаратистских групп». 26 февраля «генеральный секретарь» партии «Комала» Абдулла Мохтади обвинил Пехлеви в «подавлении курдов». Курдское региональное правительство Ирака также выступило с заявлением, дистанцировавшись от любых действий против Ирана: «Сегодня несколько партий выступили с заявлением, угрожающим соседней стране. Мы считаем необходимым напомнить, что регион Курдистан всегда был фактором стабильности и никогда не представлял угрозы безопасности соседей. Мы не позволим использовать Курдистан против других государств».