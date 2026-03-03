USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Иран поднимает цены на нефть

18:17 1229

Тысячи нефтяных танкеров и грузовых судов застряли в Ормузском проливе из-за угрозы ударов Ирана, пишут зарубежные паблики.

Ранее советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари заявил, что «мы сожжем каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим и капли нефти покинуть регион».

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ заявило, что Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

Поскольку через пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью, сбои приводят к росту цен на нефть и газ.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 154
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 463
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1258
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1410
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1230
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3903
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1722
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 748
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3985
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3101
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3795

