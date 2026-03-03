Иран поднимает цены на нефть

Тысячи нефтяных танкеров и грузовых судов застряли в Ормузском проливе из-за угрозы ударов Ирана, пишут зарубежные паблики.

Ранее советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари заявил, что «мы сожжем каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим и капли нефти покинуть регион».

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ заявило, что Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.

Поскольку через пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью, сбои приводят к росту цен на нефть и газ.