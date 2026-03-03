USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»

18:19 1410

Глава МИД Израиля Гидеон Саар ответил испанскому президенту Педро Санчесу, осудившему атаку США и Израиля на Иран.

«Мои соболезнования президенту Испании Санчесу, который потерял Мадуро в январе и Хаменеи в феврале. Мы знаем, насколько это болезненно для президента Испании», – отметил Саар.

Ранее глава израильского МИД заявлял, что испанские власти «стоят на стороне всех тиранов мира», в том числе Венесуэлы и Ирана. Он также раскритиковал позицию Мадрида по поводу конфликта, подчеркнув, что она является исключением для Европы. «За последние два дня я разговаривал с большинством министров иностранных дел стран ЕС, и значительное число из них придерживается того же мнения… Они могут желать нам успеха, участвовать в этой операции они не хотят», – пояснил глава израильской дипломатии.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 157
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 468
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1260
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1411
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1231
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3904
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1723
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 749
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3987
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3102
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3795

ЭТО ВАЖНО

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 157
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 468
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1260
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1411
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1231
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3904
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1723
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 749
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3987
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3102
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться