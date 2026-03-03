Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»

«Мои соболезнования президенту Испании Санчесу, который потерял Мадуро в январе и Хаменеи в феврале. Мы знаем, насколько это болезненно для президента Испании», – отметил Саар.

Ранее глава израильского МИД заявлял, что испанские власти «стоят на стороне всех тиранов мира», в том числе Венесуэлы и Ирана. Он также раскритиковал позицию Мадрида по поводу конфликта, подчеркнув, что она является исключением для Европы. «За последние два дня я разговаривал с большинством министров иностранных дел стран ЕС, и значительное число из них придерживается того же мнения… Они могут желать нам успеха, участвовать в этой операции они не хотят», – пояснил глава израильской дипломатии.