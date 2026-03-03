USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции

18:30

Ирак остановил экспорт нефти по ключевому трубопроводу в Турцию, сообщает агентство Bloomberg.

Поставки из автономного региона Курдистан в порт Джейхан приостановлены. Около 200 тыс. баррелей в сутки выведено с рынка на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Добыча сокращена до 50 тыс. баррелей в сутки – только для внутреннего потребления.

Тем временем экономический портал ECO Iraq сообщает, что Ирак ежедневно теряет порядка $128 млн из-за приостановки добычи нефти на ряде месторождений на фоне военных действий в регионе.

По данным портала, «месторождение Румейла добывает около 1,4 млн баррелей в сутки, а производственная мощность месторождений региона Иракский Курдистан составляет около 200 тыс. баррелей в сутки». В совокупности речь идет о выпадении примерно 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

Ранее Shafaq News сообщил о приостановке работ на крупнейшем в стране месторождении Румейла, а также на нескольких площадках в Иракском Курдистане.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть
18:17
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
17:40
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
17:23
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34

