Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции

Ирак остановил экспорт нефти по ключевому трубопроводу в Турцию, сообщает агентство Bloomberg.

Поставки из автономного региона Курдистан в порт Джейхан приостановлены. Около 200 тыс. баррелей в сутки выведено с рынка на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Добыча сокращена до 50 тыс. баррелей в сутки – только для внутреннего потребления.

Тем временем экономический портал ECO Iraq сообщает, что Ирак ежедневно теряет порядка $128 млн из-за приостановки добычи нефти на ряде месторождений на фоне военных действий в регионе.

По данным портала, «месторождение Румейла добывает около 1,4 млн баррелей в сутки, а производственная мощность месторождений региона Иракский Курдистан составляет около 200 тыс. баррелей в сутки». В совокупности речь идет о выпадении примерно 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

Ранее Shafaq News сообщил о приостановке работ на крупнейшем в стране месторождении Румейла, а также на нескольких площадках в Иракском Курдистане.