Построенное ООО AS Inshaat село Агалы в центре внимания Euronews

Euronews подготовил видеосюжет под названием Smart urban recovery transforms Karabakh and East Zangazur («Умное восстановление городов трансформирует Карабах и Восточный Зангезур»), представив международной аудитории процесс постконфликтного восстановления региона. Видеоматериал был создан в рамках сотрудничества с Всемирным форумом городов 2026 (WUF13).

Подготовленный материал был опубликован Euronews в официальном новостном формате как на сайте Euronews.com, так и на многоязычных платформах медиаструктуры. Позднее видеоконтент был размещен на международных цифровых платформах, таких как YouTube и Dailymotion, что позволило охватить широкую аудиторию зрителей.

В видеосюжете подчеркивается, что процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура выходит за рамки традиционной строительной модели и реализуется на основе современных и умных стратегий градостроительства. Отмечается, что реализуемые в регионе проекты не ограничиваются лишь физической реконструкцией, а включают в себя многопрофильные компоненты, такие как создание «умных деревень» и населенных пунктов, внедрение концепции устойчивого жилья, энергоэффективность и интеграцию цифровых сервисов, а также сохранение исторического и культурного наследия.

В сюжете Euronews, наряду с рядом населенных пунктов, село Агалы представлено как один из практических примеров модели «умной деревни». В видеоматериале особое внимание уделено системам возобновляемой энергетики, устойчивому градостроительному планированию, инновационным архитектурным решениям и элементам современной социальной инфраструктуры.