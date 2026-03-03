USD 1.7000
Построенное ООО AS Inshaat село Агалы в центре внимания Euronews

18:30 467

Село Агалы Зангиланского района — проект «Умная деревня», реализованный ООО AS Inshaat, дочерней компанией AS Group, — стало одним из населенных пунктов, освещенных крупнейшей международной новостной медиаструктурой Европы — Euronews.

Euronews подготовил видеосюжет под названием Smart urban recovery transforms Karabakh and East Zangazur («Умное восстановление городов трансформирует Карабах и Восточный Зангезур»), представив международной аудитории процесс постконфликтного восстановления региона. Видеоматериал был создан в рамках сотрудничества с Всемирным форумом городов 2026 (WUF13).

Подготовленный материал был опубликован Euronews в официальном новостном формате как на сайте Euronews.com, так и на многоязычных платформах медиаструктуры. Позднее видеоконтент был размещен на международных цифровых платформах, таких как YouTube и Dailymotion, что позволило охватить широкую аудиторию зрителей.

В видеосюжете подчеркивается, что процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура выходит за рамки традиционной строительной модели и реализуется на основе современных и умных стратегий градостроительства. Отмечается, что реализуемые в регионе проекты не ограничиваются лишь физической реконструкцией, а включают в себя многопрофильные компоненты, такие как создание «умных деревень» и населенных пунктов, внедрение концепции устойчивого жилья, энергоэффективность и интеграцию цифровых сервисов, а также сохранение исторического и культурного наследия.

В сюжете Euronews, наряду с рядом населенных пунктов, село Агалы представлено как один из практических примеров модели «умной деревни». В видеоматериале особое внимание уделено системам возобновляемой энергетики, устойчивому градостроительному планированию, инновационным архитектурным решениям и элементам современной социальной инфраструктуры.

Также подчеркивается, что данный подход направлен не только на улучшение условий проживания, но и создает новые возможности для сельского хозяйства и местной экономической деятельности, формируя более цифровую, адаптивную и устойчивую социальную структуру региона.

Село Агалы было построено ООО AS Inshaat всего за 11 месяцев и считается одним из первых реальных примеров реализации концепции «умной деревни» в Карабахе.

Видеосюжет можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке:

https://www.euronews.com/2026/02/27/smart-urban-recovery-transforms-karabakh-and-east-zangazur 

ЭТО ВАЖНО

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 161
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 473
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1264
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1414
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1237
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3904
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1725
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 750
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3988
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3104
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3798
