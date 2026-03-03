«Нет связи с иранцами»: Россия приостанавливает проект в Бушере

USD 1.7000
Работы на площадке сооружения новых энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране временно приостановлены, однако сам проект сохраняет статус приоритетного. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна. «Нет ни телефонной связи, ни электронной связи», – сказал Лихачев.

Он напомнил, что МАГАТЭ ранее публиковало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. При этом «Росатом» поддерживает ежечасную связь со станцией «Бушер», в коллективе спокойная и управляемая ситуация, пояснил Лихачев.

По мере перерывов между атаками на регион «Росатом» планирует эвакуировать еще 150–200 из оставшихся на АЭС работников, добавил глава госкорпорации. На площадке остаются 639 российских сотрудников, уточнил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пытается связаться с органами ядерного регулирования Ирана, однако ответа на свои попытки не получает. Пока в странах, граничащих с Ираном, превышения естественного радиационного фона не зафиксировано, добавил он. 

