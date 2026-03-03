USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Эмин Амруллаев собрал ректоров вузов

В Бакинской высшей школе нефти 3 марта состоялась встреча с руководителями высших учебных заведений.

В пресс-службе Министерства науки и образования сообщили, что в совещании, посвященном процессу приема в высшие учебные заведения, приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместители министра науки и образования, руководители соответствующих структурных подразделений министерства, ректоры высших учебных заведений.

В вступительной речи министр науки и образования Эмин Амруллаев осветил вопросы, включенные в повестку дня, и подчеркнул важность их обсуждения.

Затем председатель Совета Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде представила всесторонний доклад на тему «Оценивание знаний и прием студентов в высшие учебные заведения». Председатель рассказала о знаниях и навыках, которые важно оценивать в современную эпоху, особо выделила основные моменты в оценке цифровой грамотности. Было отмечено, что процесс приема должен формироваться как начало целенаправленной и ответственной образовательной траектории.

В своем выступлении Эмин Амруллаев затронул актуальные проблемы и пути их решения в сфере высшего образования, подробно рассказал о будущих направлениях деятельности в этой области. Министр подчеркнул важность укрепления конкурентной среды среди высших учебных заведений, отметив, что это имеет большое значение для повышения качества образования и укрепления позиций в международных рейтингах.

После выступлений встреча продолжилась в формате взаимного обсуждения, в ходе которого участники обменялись мнениями по актуальным вопросам и внесли предложения.

