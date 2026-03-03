Баку и Париж на связи: ситуация на Ближнем Востоке и эвакуация граждан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро обсудил ситуацию в сфере безопасности и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министры подчеркнули, что дальнейшее обострение конфликта в регионе создает серьезные риски как для региональной, так и для международной безопасности. Они отметили важность возобновления дипломатических усилий и диалога.

Французский министр выразил благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в процессе эвакуации граждан Франции из Ирана в условиях сложившейся ситуации и подчеркнул значимость дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Баку и Парижем, обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Было подчеркнуто, что по итогам встречи президентов двух стран в Копенгагене важно продолжать диалог в сферах взаимного интереса.