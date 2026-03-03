USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Баку и Париж на связи: ситуация на Ближнем Востоке и эвакуация граждан

18:47 390

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро обсудил ситуацию в сфере безопасности и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министры подчеркнули, что дальнейшее обострение конфликта в регионе создает серьезные риски как для региональной, так и для международной безопасности. Они отметили важность возобновления дипломатических усилий и диалога.

Французский министр выразил благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в процессе эвакуации граждан Франции из Ирана в условиях сложившейся ситуации и подчеркнул значимость дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Баку и Парижем, обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Было подчеркнуто, что по итогам встречи президентов двух стран в Копенгагене важно продолжать диалог в сферах взаимного интереса.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 171
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 482
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1270
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1417
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1240
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3908
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1730
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 751
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3990
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3104
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3801

ЭТО ВАЖНО

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 171
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 482
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1270
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1417
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1240
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3908
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1730
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 751
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3990
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3104
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться