Кямаледдин Гейдаров на сессии Исполнительного совета МОГО

Мероприятие прошло в онлайн-формате. В нем приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь МОГО Эргюдж Калантарли, а также представители государств-членов Исполнительного совета.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, выступая на открытии внеочередной сессии, Калантарли представил подробный доклад о текущей деятельности МОГО, о мерах по обеспечению институциональной стабильности и восстановлению административных процессов. Он особо отметил шаги по переносу штаб-квартиры Организации в женевский Дворец наций и укреплению ее международного авторитета, подчеркнув важность создания региональных офисов для расширения глобального представительства МОГО.

На внеочередной сессии обсуждались вопросы укрепления кадрового потенциала Организации, применения комплексного подхода к реагированию для полного выполнения мандата, текущая ситуация с гуманитарными проектами в странах-членах, разработка адаптивной бюджетной модели для обеспечения финансовой устойчивости и обновленная таблица членских взносов.

В рамках сессии была представлена подробная информация о предстоящих важных мероприятиях, включая проведение в 2026 году 27-й сессии Генеральной ассамблеи МОГО и 59-й сессии Исполнительного совета, а также о планируемых на 2027 год первых масштабных международных полевых учениях под эгидой МОГО.

В завершение внеочередной сессии Исполнительный совет утвердил бюджет на 2026 год, новую структуру Постоянного секретариата и решения, направленные на защиту интересов Организации в правовом поле. Сессия завершилась заявлением о приверженности принципам прозрачности.