Кямаледдин Гейдаров на сессии Исполнительного совета МОГО

3 марта состоялась внеочередная сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). 

Мероприятие прошло в онлайн-формате. В нем приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь МОГО Эргюдж Калантарли, а также представители государств-членов Исполнительного совета. 

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, выступая на открытии внеочередной сессии, Калантарли представил подробный доклад о текущей деятельности МОГО, о мерах по обеспечению институциональной стабильности и восстановлению административных процессов. Он особо отметил шаги по переносу штаб-квартиры Организации в женевский Дворец наций и укреплению ее международного авторитета, подчеркнув важность создания региональных офисов для расширения глобального представительства МОГО. 

На внеочередной сессии обсуждались вопросы укрепления кадрового потенциала Организации, применения комплексного подхода к реагированию для полного выполнения мандата, текущая ситуация с гуманитарными проектами в странах-членах, разработка адаптивной бюджетной модели для обеспечения финансовой устойчивости и обновленная таблица членских взносов. 

В рамках сессии была представлена подробная информация о предстоящих важных мероприятиях, включая проведение в 2026 году 27-й сессии Генеральной ассамблеи МОГО и 59-й сессии Исполнительного совета, а также о планируемых на 2027 год первых масштабных международных полевых учениях под эгидой МОГО. 

В завершение внеочередной сессии Исполнительный совет утвердил бюджет на 2026 год, новую структуру Постоянного секретариата и решения, направленные на защиту интересов Организации в правовом поле.  Сессия завершилась заявлением о приверженности принципам прозрачности.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 172
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 488
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1272
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1418
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1243
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3908
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1732
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 751
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3990
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3105
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3802
