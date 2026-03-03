USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Индийцы вооружаются российским «Штилем»

Индия подписала с Россией контракт на поставку зенитных ракетных комплексов «Штиль» с вертикальным пуском ракет общей стоимостью свыше $238 млн, сообщает Министерство обороны страны.

«С российским «Рособоронэкспортом» подписан контракт на закупку зенитного ракетного комплекса «Штиль» стоимостью 21,8 млрд индийских рупий ($238,5 млн). Это приобретение призвано существенно усилить возможности противовоздушной обороны боевых кораблей от широкого спектра воздушных угроз», – говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что «ракетные системы укрепят многоуровневую архитектуру ПВО на платформах ВМС Индии, обеспечивая быстрое реагирование, способность к ведению боевых действий в любую погоду».

«Этот контракт еще раз подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное партнерство между Индией и Россией, основанное на взаимном доверии и стратегической близости», – указало ведомство.

