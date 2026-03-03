Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру

Согласно его данным, все шесть погибших американских военных погибли в результате удара иранского дрона по тактическому оперативному центру в порту Шуайба в Кувейте.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что здание было укреплено, однако системы ПВО не смогли отразить все запущенные объекты.

«У вас есть системы ПВО, надвигается много огня, и вы поражаете большую его часть. Но иногда, к сожалению, один снаряд может пролететь мимо. И в этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен, но это мощное оружие», — отметил Хегсет.

В то же время трое американских военных чиновников сообщили CBS News, что здание фактически не было укреплено: это был трейлер, переоборудованный под офис, с защитой лишь по бокам железобетонными барьерами, которые не смогли выдержать удар сверху.