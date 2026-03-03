USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру

19:11 495

Военные США погибли при ударе иранского дрона в Кувейте, сообщает телеканал CBS.

Согласно его данным, все шесть погибших американских военных погибли в результате удара иранского дрона по тактическому оперативному центру в порту Шуайба в Кувейте.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что здание было укреплено, однако системы ПВО не смогли отразить все запущенные объекты.

«У вас есть системы ПВО, надвигается много огня, и вы поражаете большую его часть. Но иногда, к сожалению, один снаряд может пролететь мимо. И в этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен, но это мощное оружие», — отметил Хегсет.

В то же время трое американских военных чиновников сообщили CBS News, что здание фактически не было укреплено: это был трейлер, переоборудованный под офис, с защитой лишь по бокам железобетонными барьерами, которые не смогли выдержать удар сверху.

«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 177
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 496
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 1279
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 1422
Иран поднимает цены на нефть
Иран поднимает цены на нефть видео
18:17 1247
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford все еще актуально
13:58 3910
Секретное заседание нового руководства Ирана
Секретное заседание нового руководства Ирана
18:00 1735
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 752
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 3993
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 3109
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 3805
