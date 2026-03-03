«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США

Иран не видит оснований для возобновления переговоров с США, заявил постоянный представитель страны при ООН Али Бахрейни.

«Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война – это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его», — заявил Бахрейни на пресс-конференции в Женеве.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и предоставления гарантий безопасности.

«Мы продемонстрировали хороший уровень обороны ранее, мы остановим эту войну. Мы прекратим этот феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты», — пояснил Бахрейни.

По его словам, Иран продолжит зеркально отвечать на удары США и Израиля до полного прекращения агрессии. Постоянный представитель призвал Вашингтон прекратить использование военных баз в соседних странах для атак на Исламскую Республику.