Соратники напомнили Трампу про «иракский» сценарий

«Республиканцы в Сенате предостерегают Трампа от расширения операции в Иране после того, как он сказал, что готов к любым мерам для успешного выполнения своих целей в регионе», - отмечается в статье.

Сенаторы-республиканцы предупреждают президента США Дональда Трампа, что они против расширения масштабов американское военной операции против Ирана, пишет издание The Hill.

В целом однопартийцы Трампа в Сенате на выходных поддержали его решение нанести удары по Ирану. «Однако в понедельник они предупреждали, что у них есть ряд принципиальных вопросов, на которые рассчитывают получить ответы», - пишет The Hill.

«Одним из центральных вопросов являются сроки операции, ее цели и то, намерен ли Трамп направлять военных на иранскую территорию», - говорится в статье.

В частности, сенаторов-республиканцев пугает перспектива превращения операции в многолетний конфликт по «иракскому» сценарию.

«Думаю, президент в курсе того, что американский народ с опасением относится к любым продолжительным военным операциям», - заявила сенатор-республиканец Шелли Мур Капито.

По ее словам, «любая ситуация, когда наши военнослужащие начинают нести потери, становится непростой. Возникает ощущение дежавю, и мы вспоминаем то, что происходило в Ираке в начала 2000-х».

Влиятельный сенатор от Республиканской партии Чак Грэссли, говоря о брифингах, которые Белый дом собирается провести для членов Конгресса, заявил, что рассчитывает получить пояснения о том, каковы конкретные цели операции. Еще один сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, говоря об Иране, отметил важность того, чтобы конфликт не затянулся: «Никто не хочет затяжной войны. При этом действия Ирана также вызывают обеспокоенность».

Американские СМИ отмечают, что наиболее верные сторонники Трампа и его движения MAGA годами ценили его стремление избегать «бесконечных войн» и в целом не участвовать в конфликтах за рубежом. При этом они не возражали против прошлогодней точечной операции США против Ирана, равно как и против операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«При этом нынешнюю операцию сторонникам Трампа уже сложнее принять, особенно после того, как он не исключил отправки военных на иранскую территорию», - констатирует The Hill.