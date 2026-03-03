USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Соратники напомнили Трампу про «иракский» сценарий

19:33 969

Сенаторы-республиканцы предупреждают президента США Дональда Трампа, что они против расширения масштабов американское военной операции против Ирана, пишет издание The Hill.

«Республиканцы в Сенате предостерегают Трампа от расширения операции в Иране после того, как он сказал, что готов к любым мерам для успешного выполнения своих целей в регионе», - отмечается в статье.

В целом однопартийцы Трампа в Сенате на выходных поддержали его решение нанести удары по Ирану. «Однако в понедельник они предупреждали, что у них есть ряд принципиальных вопросов, на которые рассчитывают получить ответы», - пишет The Hill.

«Одним из центральных вопросов являются сроки операции, ее цели и то, намерен ли Трамп направлять военных на иранскую территорию», - говорится в статье.

В частности, сенаторов-республиканцев пугает перспектива превращения операции в многолетний конфликт по «иракскому» сценарию.

«Думаю, президент в курсе того, что американский народ с опасением относится к любым продолжительным военным операциям», - заявила сенатор-республиканец Шелли Мур Капито.

По ее словам, «любая ситуация, когда наши военнослужащие начинают нести потери, становится непростой. Возникает ощущение дежавю, и мы вспоминаем то, что происходило в Ираке в начала 2000-х».

Влиятельный сенатор от Республиканской партии Чак Грэссли, говоря о брифингах, которые Белый дом собирается провести для членов Конгресса, заявил, что рассчитывает получить пояснения о том, каковы конкретные цели операции. Еще один сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, говоря об Иране, отметил важность того, чтобы конфликт не затянулся: «Никто не хочет затяжной войны. При этом действия Ирана также вызывают обеспокоенность».

Американские СМИ отмечают, что наиболее верные сторонники Трампа и его движения MAGA годами ценили его стремление избегать «бесконечных войн» и в целом не участвовать в конфликтах за рубежом. При этом они не возражали против прошлогодней точечной операции США против Ирана, равно как и против операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«При этом нынешнюю операцию сторонникам Трампа уже сложнее принять, особенно после того, как он не исключил отправки военных на иранскую территорию», - констатирует The Hill.

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6872
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 402
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5409
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 726
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 936
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 701
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1625
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1433
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2332
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2524
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2651

ЭТО ВАЖНО

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6872
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 402
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5409
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 726
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 936
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 701
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1625
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1433
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2332
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2524
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2651
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться