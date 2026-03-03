США тайно перебросили военных перед ударами по Ирану

Американские военные тайно вывели часть личного состава с баз на Ближнем Востоке за несколько недель до ударов по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«За несколько недель до начала ударов США военные незаметно начали перемещение личного состава, направляя часть военнослужащих с Ближнего Востока в другие места», – говорится в публикации.

По данным телеканала, речь не шла о полномасштабной эвакуации. Военнослужащих постепенно переводили на временную службу в другие места – как внутри региона, так и за его пределами. Фактически они продолжали выполнять свои обязанности, но в альтернативных местах.

Источник отметил, что к моменту начала бомбардировок численность персонала на ряде объектов в регионе была существенно снижена. После старта операции на базах оставили только критически важный для выполнения задач персонал, особенно в тех местах, которые могли стать целями ответных ударов Ирана.

Также были организованы резервные площадки для размещения и работы военных. В общей сложности, по словам собеседника NBC, были перемещены тысячи человек.