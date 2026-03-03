Катар опровергает

«Мы не участвуем в кампании против Ирана, реализуем свое право на самооборону и предотвращение нападений на нашу страну. Мы призываем средства массовой информации полагаться на заслуживающие доверия катарские источники при публикации сообщений, касающихся Катара», - заявили в МИД.

Министерство иностранных дел Катара опровергло сообщения о якобы нанесении вооруженными силами страны удара по Ирану в ответ на обстрелы.

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на неназванные западные источники, Катар нанес удары по Ирану за последние сутки в ответ на атаки Тегерана в странах Персидского залива.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Израиль считает, что Саудовская Аравия вскоре также может нанести удар по Ирану после вчерашнего нападения на эту страну.

Страны Персидского залива пока публично не предпринимали наступательных действий в рамках продолжающейся американо-израильской кампании бомбардировок, хотя некоторые из них перехватывали иранские атаки.