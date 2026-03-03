USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Катар опровергает

обновлено 20:10
20:10 1630

Министерство иностранных дел Катара опровергло сообщения о якобы нанесении вооруженными силами страны удара по Ирану в ответ на обстрелы. 

«Мы не участвуем в кампании против Ирана, реализуем свое право на самооборону и предотвращение нападений на нашу страну. Мы призываем средства массовой информации полагаться на заслуживающие доверия катарские источники при публикации сообщений, касающихся Катара», - заявили в МИД.

*** 19:52

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на неназванные западные источники, Катар нанес удары по Ирану за последние сутки в ответ на атаки Тегерана в странах Персидского залива.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Израиль считает, что Саудовская Аравия вскоре также может нанести удар по Ирану после вчерашнего нападения на эту страну.

Страны Персидского залива пока публично не предпринимали наступательных действий в рамках продолжающейся американо-израильской кампании бомбардировок, хотя некоторые из них перехватывали иранские атаки.

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6879
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 404
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5412
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 728
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 940
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 703
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1631
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1434
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2335
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2526
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2652

