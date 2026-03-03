USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Израиль готовит частичное открытие неба

19:58 705

Израиль изучает возможность частичного открытия своего воздушного пространства уже на этой неделе, сообщает The Times of Israel.

В сообщении отмечается, что первоначально планировалось возобновить полеты на следующей неделе, однако теперь сроки пересматриваются.

По данным Минтранспорта Израиля, первый этап открытия воздушного пространства должен дать возможность местным авиакомпаниям доставить домой израильтян, застрявших за границей.

Как сообщает издание, окончательное решение пока не принято, и по состоянию на вторник аэропорт Бен-Гурион останется закрытым как минимум до пятницы.

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6882
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 405
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5413
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 728
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 942
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 706
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1632
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1435
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2335
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2527
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2653
