Израиль готовит частичное открытие неба

Израиль изучает возможность частичного открытия своего воздушного пространства уже на этой неделе, сообщает The Times of Israel.
В сообщении отмечается, что первоначально планировалось возобновить полеты на следующей неделе, однако теперь сроки пересматриваются.
По данным Минтранспорта Израиля, первый этап открытия воздушного пространства должен дать возможность местным авиакомпаниям доставить домой израильтян, застрявших за границей.
Как сообщает издание, окончательное решение пока не принято, и по состоянию на вторник аэропорт Бен-Гурион останется закрытым как минимум до пятницы.