USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал

20:06 942

Фондовые рынки завершили сессию во вторник значительным падением индексов на фоне сообщений о расширении конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета The Wall Street Journal.

Промышленный индекс Dow Jones опустился более чем на 1000 пунктов, что может стать крупнейшим однодневным снижением с апреля 2025 года.

Цены на нефть марки Brent впервые с середины 2024 года кратковременно превысили $85 за баррель, а стоимость природного газа в Европе в моменте подскочила почти на 40% из-за угроз иранского командования перекрыть Ормузский пролив.

Опасения по поводу нового витка инфляции уже привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,1%.

Наиболее сильное падение показали рынки Европы и Азии, более зависимые от поставок ближневосточных энергоносителей, чем США. Эксперты отмечают, что высокая волатильность напрямую связана с рисками для безопасности морских путей и возможным затяжным характером конфликта.

