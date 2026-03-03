Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал

Фондовые рынки завершили сессию во вторник значительным падением индексов на фоне сообщений о расширении конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета The Wall Street Journal.

Промышленный индекс Dow Jones опустился более чем на 1000 пунктов, что может стать крупнейшим однодневным снижением с апреля 2025 года.

Цены на нефть марки Brent впервые с середины 2024 года кратковременно превысили $85 за баррель, а стоимость природного газа в Европе в моменте подскочила почти на 40% из-за угроз иранского командования перекрыть Ормузский пролив.

Опасения по поводу нового витка инфляции уже привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,1%.

Наиболее сильное падение показали рынки Европы и Азии, более зависимые от поставок ближневосточных энергоносителей, чем США. Эксперты отмечают, что высокая волатильность напрямую связана с рисками для безопасности морских путей и возможным затяжным характером конфликта.