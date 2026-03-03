USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Брал ли взятки майор Хагвердиев?

суд разберется
Инара Рафикгызы, судебный репортер
20:10 735

В Бакинском военном суде продолжается процесс по делу бывшего начальника Дома отдыха Министерства обороны, 39‑летнего майора Ильхама Хагвердиева, обвиняемого во взяточничестве. Заседание вел судья Фикрет Алиев.

Допрошенные в ходе заседания свидетели заявили, что передавали деньги не Хагвердиеву, а его заместителю — капитану Муразу Гасанову. Уборщица Егяна Абдулвахабова рассказала, что ее брат заплатил тысячу манатов Гасанову за трудоустройство. Она подчеркнула, что к Хагвердиеву по этому вопросу не обращалась.

Начальник службы тылового обеспечения Сейран Ахмедов сообщил, что хотел устроить племянника в пожарную службу. По его словам, Гасанов потребовал 2500 манатов. Ахмедов отметил, что с Хагвердиевым вопрос денег никогда не обсуждался, а на служебных собраниях майор неоднократно говорил: если кто‑то требует взятку от его имени, нужно сообщить ему напрямую.

Сам Хагвердиев в коротком выступлении попросил свидетелей говорить правду.

Инспектор пожарной службы Этибар Ханвелиев подтвердил, что деньги за работу он передал Гасанову. Он добавил, что до устройства на работу с Хагвердиевым не встречался и лично ему ничего не передавал.

Очередное заседание суда назначено на 10 марта.

По версии следствия, Хагвердиев злоупотреблял служебным положением и получал взятки за трудоустройство и продление служебных контрактов. Общая сумма, фигурирующая в обвинении, составляет 4800 манатов. В октябре прошлого года его арестовали, обвинение предъявлено по статье о повторном получении взятки. Факты коррупции в Доме отдыха Минобороны выявила военная прокуратура.

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6893
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 411
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5420
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 736
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 946
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 708
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1639
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1437
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2338
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2531
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2655

ЭТО ВАЖНО

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6893
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 411
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5420
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 736
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 946
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 708
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1639
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1437
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2338
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2531
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться