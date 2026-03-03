Брал ли взятки майор Хагвердиев?

Допрошенные в ходе заседания свидетели заявили, что передавали деньги не Хагвердиеву, а его заместителю — капитану Муразу Гасанову. Уборщица Егяна Абдулвахабова рассказала, что ее брат заплатил тысячу манатов Гасанову за трудоустройство. Она подчеркнула, что к Хагвердиеву по этому вопросу не обращалась.

Начальник службы тылового обеспечения Сейран Ахмедов сообщил, что хотел устроить племянника в пожарную службу. По его словам, Гасанов потребовал 2500 манатов. Ахмедов отметил, что с Хагвердиевым вопрос денег никогда не обсуждался, а на служебных собраниях майор неоднократно говорил: если кто‑то требует взятку от его имени, нужно сообщить ему напрямую.

Сам Хагвердиев в коротком выступлении попросил свидетелей говорить правду.

Инспектор пожарной службы Этибар Ханвелиев подтвердил, что деньги за работу он передал Гасанову. Он добавил, что до устройства на работу с Хагвердиевым не встречался и лично ему ничего не передавал.

Очередное заседание суда назначено на 10 марта.

По версии следствия, Хагвердиев злоупотреблял служебным положением и получал взятки за трудоустройство и продление служебных контрактов. Общая сумма, фигурирующая в обвинении, составляет 4800 манатов. В октябре прошлого года его арестовали, обвинение предъявлено по статье о повторном получении взятки. Факты коррупции в Доме отдыха Минобороны выявила военная прокуратура.