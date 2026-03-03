USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Америка не стремится «задушить» Китай

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить обострение конфликта с Китаем.

«Мы не стремимся к конфликту с Китаем. Напротив, мы стремимся его избежать. Мы ясно даем понять, что наши интересы в отношении Китая ограничены и разумны», – заявил Колби, выступая перед комитетом сената США по вооруженным силам.

По его словам, Соединенные Штаты не пытаются «задушить» Китай и не ставят целью принудить Пекин к смене формы правления.

«Мы, скорее, стремимся не допустить, чтобы Китай стал гегемоном в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул Колби.

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
