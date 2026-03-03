Америка не стремится «задушить» Китай

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить обострение конфликта с Китаем.

«Мы не стремимся к конфликту с Китаем. Напротив, мы стремимся его избежать. Мы ясно даем понять, что наши интересы в отношении Китая ограничены и разумны», – заявил Колби, выступая перед комитетом сената США по вооруженным силам.

По его словам, Соединенные Штаты не пытаются «задушить» Китай и не ставят целью принудить Пекин к смене формы правления.

«Мы, скорее, стремимся не допустить, чтобы Китай стал гегемоном в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул Колби.