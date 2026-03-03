Утечек нет: ядерный объект в Иране цел

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерном объекте в Натанзе, подвергшемся ударам США и Израиля, передает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Никаких утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. В связи с этим никакой угрозы жителям прилегающих к объекту районов нет. Ситуация, с точки зрения радиоактивной безопасности, стабильная и под полным контролем», – говорится в заявлении.

Накануне постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что «нет никаких признаков того, что ядерные объекты Ирана были повреждены».