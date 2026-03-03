USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Утечек нет: ядерный объект в Иране цел

20:50 135

Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерном объекте в Натанзе, подвергшемся ударам США и Израиля, передает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Никаких утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. В связи с этим никакой угрозы жителям прилегающих к объекту районов нет. Ситуация, с точки зрения радиоактивной безопасности, стабильная и под полным контролем», – говорится в заявлении.

Накануне постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что «нет никаких признаков того, что ядерные объекты Ирана были повреждены».

В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
20:35 6903
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
20:33 414
Трамп готов работать с новым руководством Ирана
Трамп готов работать с новым руководством Ирана обновлено 20:13
20:13 5426
Брал ли взятки майор Хагвердиев?
Брал ли взятки майор Хагвердиев? суд разберется
20:10 738
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
Биржи рухнули на фоне конфликта: Dow Jones резко упал
20:06 950
Израиль готовит частичное открытие неба
Израиль готовит частичное открытие неба
19:58 709
Катар опровергает
Катар опровергает обновлено 20:10
20:10 1642
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
«Мы продолжим оборону»: Иран отвергает диалог с США
19:19 1439
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
Гибель американских военных в Кувейте: дрон ударил по оперативному центру
19:11 2341
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
Ирак урезал добычу и перекрыл вентиль Турции
18:30 2531
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
Глава МИД Израиля высмеял Испанию: «Потеряли Мадуро и Хаменеи»
18:19 2658

