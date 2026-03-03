Америка отказала странам Персидского залива в оружии

Некоторые страны Персидского залива столкнулись с отказом США предоставить вооружение и боеприпасы для отражения продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на западного и бывшего американского чиновника.

«По меньшей мере одно государство Персидского залива, пострадавшее от атак Ирана, обращалось к американским чиновникам с просьбой пополнить запасы, истощившиеся с начала ударов США и Израиля по Ирану, однако его просьбу отклонили», – отмечает Middle East Eye со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Как сообщил изданию западный источник, еще одно государство региона интересовалось, насколько США готовы поддерживать их системы противовоздушной обороны в ответ на просьбы об использовании авиабаз на своей территории. При этом, по словам неназванного бывшего американского чиновника, страны Персидского залива вряд ли могут рассчитывать на новые поставки ракет-перехватчиков, передает Middle East Eye.