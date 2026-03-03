Трамп критикует Лондон и вспоминает Черчилля

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер‑министра Кира Стармера за отказ Великобритании разрешить Вашингтону использовать британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане во время первых ударов по Ирану. Об этом информирует Би-би-си.

«И нам потребовалось три, четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь еще много часов», — заявил Трамп на пресс‑конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Так что мы очень удивлены. Это вам не Уинстон Черчилль», — сказал Трамп, комментируя действия Стармера.

Говоря об архипелаге Чагос, Трамп назвал их «глупыми островами… которые они (Великобритания) отдали». «Великобритания заключила столетний договор аренды — якобы из‑за претензий неких коренных жителей, которые острова даже никогда не видели. Что это вообще за логика? Этим они испортили отношения, жаль», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что любит Великобританию, но раскритиковал энергетическую и иммиграционную политику этой страны, которую считает «ужасной».

Ранее премьер‑министр Великобритании Кир Стармер объяснял свое решение отказать США в использовании базы на Диего‑Гарсия и базы RAF Fairford в Глостершире, сказав, что оно было основано на истории. «Мы все помним ошибки Ирака, — заявил он, выступая в парламенте в понедельник. — Президент Трамп выразил свое несогласие с нашим решением не участвовать в первых ударах, но моя обязанность — судить о том, что отвечает национальным интересам Великобритании».

На Даунинг‑стрит не стали официально комментировать высказывания Трампа.