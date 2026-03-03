USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Трамп критикует Лондон и вспоминает Черчилля

3 мартa 2026, 22:44 920

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер‑министра Кира Стармера за отказ Великобритании разрешить Вашингтону использовать британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане во время первых ударов по Ирану. Об этом информирует Би-би-си. 

«И нам потребовалось три, четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь еще много часов», — заявил Трамп на пресс‑конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Так что мы очень удивлены. Это вам не Уинстон Черчилль», — сказал Трамп, комментируя действия Стармера.

Говоря об архипелаге Чагос, Трамп назвал их «глупыми островами… которые они (Великобритания) отдали». «Великобритания заключила столетний договор аренды — якобы из‑за претензий неких коренных жителей, которые острова даже никогда не видели. Что это вообще за логика? Этим они испортили отношения, жаль», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что любит Великобританию, но раскритиковал энергетическую и иммиграционную политику этой страны, которую считает «ужасной».

Ранее премьер‑министр Великобритании Кир Стармер объяснял свое решение отказать США в использовании базы на Диего‑Гарсия и базы RAF Fairford в Глостершире, сказав, что оно было основано на истории. «Мы все помним ошибки Ирака, — заявил он, выступая в парламенте в понедельник. — Президент Трамп выразил свое несогласие с нашим решением не участвовать в первых ударах, но моя обязанность — судить о том, что отвечает национальным интересам Великобритании».

На Даунинг‑стрит не стали официально комментировать высказывания Трампа. 

Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 356
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 19714
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 7755
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 8876
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 9975
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 3150
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
3 мартa 2026, 21:40 3513
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
3 мартa 2026, 21:31 3813
Иранские ученые требуют передать власть народу
Иранские ученые требуют передать власть народу
3 мартa 2026, 21:01 3557
В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
3 мартa 2026, 20:35 10811
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
3 мартa 2026, 20:33 1571

ЭТО ВАЖНО

Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 356
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 19714
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 7755
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 8876
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 9975
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 3150
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
3 мартa 2026, 21:40 3513
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
3 мартa 2026, 21:31 3813
Иранские ученые требуют передать власть народу
Иранские ученые требуют передать власть народу
3 мартa 2026, 21:01 3557
В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
3 мартa 2026, 20:35 10811
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
3 мартa 2026, 20:33 1571
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться