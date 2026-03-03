Скоро объявят имя преемника Хаменеи

Избрание нового верховного лидера Ирана может пройти после 6 марта, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
«Возможно, итоговое заседание (Совета) экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на время после церемонии похорон мученика-лидера на следующую неделю (в Иране рабочая неделя начинается в субботу)», - сказал собеседник агентства.
По его словам, приняты особые меры безопасности для проведения заседания Совета экспертов.
* * * 22:58
Совет экспертов Ирана, избирающий верховного лидера исламской республики, скоро назовет имя нового главы государства, утверждает агентство Fars.
По данным его источников, заседания Совета проходят «в штатном режиме, в безопасном пространстве» и близятся к финалу. Агентство предполагает, что результаты голосования могут быть объявлены «в ближайшие дни или даже часы».
Сообщается также, что Али Хаменеи при жизни не назвал имени своего потенциального преемника и передал рассмотрение этого вопроса в ведение Совета экспертов.