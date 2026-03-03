Скоро объявят имя преемника Хаменеи

Избрание нового верховного лидера Ирана может пройти после 6 марта, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

«Возможно, итоговое заседание (Совета) экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на время после церемонии похорон мученика-лидера на следующую неделю (в Иране рабочая неделя начинается в субботу)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, приняты особые меры безопасности для проведения заседания Совета экспертов.