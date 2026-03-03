USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Скоро объявят имя преемника Хаменеи

обновлено 23:37
3 мартa 2026, 23:37 1283

Избрание нового верховного лидера Ирана может пройти после 6 марта, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

«Возможно, итоговое заседание (Совета) экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на время после церемонии похорон мученика-лидера на следующую неделю (в Иране рабочая неделя начинается в субботу)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, приняты особые меры безопасности для проведения заседания Совета экспертов.

* * * 22:58

Совет экспертов Ирана, избирающий верховного лидера исламской республики, скоро назовет имя нового главы государства, утверждает агентство Fars.

По данным его источников, заседания Совета проходят «в штатном режиме, в безопасном пространстве» и близятся к финалу. Агентство предполагает, что результаты голосования могут быть объявлены «в ближайшие дни или даже часы».

Сообщается также, что Али Хаменеи при жизни не назвал имени своего потенциального преемника и передал рассмотрение этого вопроса в ведение Совета экспертов. 

