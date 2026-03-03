USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

В Иране назвали место похорон Хаменеи

3 мартa 2026, 23:01

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в городе Мешхеде. Об этом сообщило иранское агентство Fars. По его данным, прощальная церемония пройдет в Тегеране.

Как сообщается в публикации, детали церемонии, включая время и точный порядок, будут объявлены после утверждения властями.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе первых ударов военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. В результате удара, помимо аятоллы, погибли его супруга, дочь, зять, внук и одна из невесток. По израильским данным, на резиденцию Али Хаменеи было сброшено около 30 бомб. Согласно спутниковым снимкам, здание было разрушено полностью.

Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
3 мартa 2026, 21:40
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
3 мартa 2026, 21:31
Иранские ученые требуют передать власть народу
Иранские ученые требуют передать власть народу
3 мартa 2026, 21:01
В Иране предрекли завершение войны
В Иране предрекли завершение войны видео; обновлено 20:35
3 мартa 2026, 20:35
Америка не стремится «задушить» Китай
Америка не стремится «задушить» Китай
3 мартa 2026, 20:33

