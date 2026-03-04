Макрон раскритиковал удары по Ирану и отправил авианосец в Средиземное море

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение направить в акваторию Средиземного моря авианосец «Шарль де Голль» в составе авианосной ударной группы на фоне обострения вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Об этом французский лидер сообщил в телевизионном обращении к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем (обозримом) будущем я отдал приказ авианосцу «Шарль де Голль», его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», – сказал Макрон.

Французский лидер также заявил, что удары США и Израиля по Ирану выходят за рамки международного права и привели к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Война вновь разразилась на Ближнем Востоке, она началась в результате ударов США и Израиля по Ирану, распространилась на регион, несет тяжелые последствия для мира и безопасности всех… Переговоры зашли в тупик, Соединенные Штаты Америки и Израиль решили начать военные операции. Они были проведены в нарушение международного права, что мы не можем одобрить», – указал французский лидер.

По его словам, Париж усилит меры безопасности на своих военных объектах на Ближнем Востоке после того, как две базы подверглись атакам иранских беспилотников. Макрон отметил, что французские военные с самого начала участвовали в отражении ударов Ирана по дружественным государствам региона и продолжат оказывать им поддержку.

Президент напомнил о действующих соглашениях о взаимной обороне с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также пообещал «проявить солидарность» с Иорданией и Ираком. «В дополнение к уже имеющимся средствам, в последние часы были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радары, и мы будем продолжать эти усилия столько, сколько будет необходимо», – сказал французский лидер.

Подразделения ВС Франции дислоцированы на базах в ОАЭ, Иордании, Кувейте, Катаре, Ливане и Ираке.