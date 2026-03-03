USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

В своем опубликованном в соцсети Truth Social посте он отметил, что соответствующее решение вступает в силу незамедлительно. 

Трамп также сообщил, что Корпорация финансирования развития США предоставит страхование политических рисков и финансовые гарантии для морских перевозок.

Издание Politico отмечает, что данный шаг является «попыткой сдержать рост цен на энергоносители, которые резко выросли после предупреждения Ирана о том, что он будет атаковать суда в этом стратегически важном узком месте».

Один из осведомленных источников издания утверждает, что растущее беспокойство в США вызывает возможное давление на энергетические рынки в ближайшие дни по мере интенсификации и расширения географии военной кампании против Ирана. По его словам, доступ к Ормузскому проливу имеет жизненно важное значение для поставок как природного газа, так и сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии.

