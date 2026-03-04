Рубио: Дрон ударил по стоянке у консульства США, пострадавших нет

«Беспилотник нанес удар по автостоянке, прилегающей к зданию консульства, после чего там начался пожар. Все сотрудники на месте», – заявил Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в результате удара беспилотника по консульству США в Дубае пострадавших нет, а поражение пришлось на автостоянку. Об этом он рассказал журналистам на Капитолийском холме.

*** 00:13



Консульство США в Дубае поздно вечером во вторник подверглось удару, предположительно, иранского беспилотника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

На распространенных видеозаписях видно, как над зданием дипмиссии поднимается столб черного дыма, заметный с большого расстояния.

Позднее Управление по связям со СМИ Дубая в публикации в социальной сети X сообщило, что возгорание, вызванное «инцидентом с беспилотником», ликвидировано. По его данным, пострадавших нет.

Ранее США закрыли посольства в Кувейте и Ливане. Кроме того, была приостановлена деятельность американской дипмиссии в Бахрейне по причине «региональной напряженности».

2 марта в Эр-Рияде два беспилотника атаковали здание американской дипмиссии, возник пожар. Было принято решение о его закрытии.

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока, предупредив о серьезных рисках для безопасности.