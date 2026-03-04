USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Рубио: Дрон ударил по стоянке у консульства США, пострадавших нет

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в результате удара беспилотника по консульству США в Дубае пострадавших нет, а поражение пришлось на автостоянку. Об этом он рассказал журналистам на Капитолийском холме.

«Беспилотник нанес удар по автостоянке, прилегающей к зданию консульства, после чего там начался пожар. Все сотрудники на месте», – заявил Рубио.

Консульство США в Дубае поздно вечером во вторник подверглось удару, предположительно, иранского беспилотника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

На распространенных видеозаписях видно, как над зданием дипмиссии поднимается столб черного дыма, заметный с большого расстояния.

Позднее Управление по связям со СМИ Дубая в публикации в социальной сети X сообщило, что возгорание, вызванное «инцидентом с беспилотником», ликвидировано. По его данным, пострадавших нет.

Ранее США закрыли посольства в Кувейте и Ливане. Кроме того, была приостановлена деятельность американской дипмиссии в Бахрейне по причине «региональной напряженности».

2 марта в Эр-Рияде два беспилотника атаковали здание американской дипмиссии, возник пожар. Было принято решение о его закрытии.

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока, предупредив о серьезных рисках для безопасности.

Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
