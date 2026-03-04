Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»

Турецкий министр отметил, что продолжающаяся война не ограничивается только Ираном, и раскритиковал атаки Тегерана на энергетическую инфраструктуру стран региона.

«Неизбирательные бомбардировки всего региона со стороны Ирана — это невероятно ошибочная стратегия. Тегеран осознает, насколько важна критическая энергетическая инфраструктура региона для мировой экономики, стабильности и энергетической безопасности», — заявил Фидан, таким образом став первым турецким официальным лицом, раскритиковавшим действия Ирана с начала войны.

Министр добавил, что Тегеран использует стратегию «если я утону, то пусть тонет весь регион».

Говоря о том, сколько может продлиться война и какими будут ее итоги, Фидан отметил, что у США и Израиля есть две основные цели. «Во-первых, существует профессиональная военная оценка, направленная на ликвидацию военного потенциала Ирана. Они говорят: «Мы будем продолжать эту операцию до достижения данной цели». С другой стороны, существует перспектива военной операции, нацеленной на смену режима», — подчеркнул он.

Фидан заявил, что страны, подвергшиеся нападению со стороны Ирана, возможно, не станут молчать, если удары продолжатся, и что риск дальнейшего расширения конфликта вызывает беспокойство. Он заявил, что новое руководство Ирана после его избрания и формирования может предоставить возможность положить конец войне с Соединенными Штатами и Израилем.

Фидан заявил, что любой компромисс, который может потребоваться, будет лучше, чем затягивание войны, и добавил, что надеется, что новое иранское руководство «проявит волю» к прекращению конфликта.