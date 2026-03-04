Круглосуточная охота Израиля: уничтожены 300 иранских ракетных установок

Израильская авиация с начала военной операции уничтожила 300 пусковых установок баллистических ракет на территории Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).



«В рамках наступательных действий ВВС продолжают наносить непрерывные удары по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО иранского режима», – говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ уточнили, что истребительная авиация и беспилотники ведут «систематическую круглосуточную охоту» за пусковыми установками и складами баллистических ракет Ирана. Эти действия направлены на снижение интенсивности обстрелов израильской территории.