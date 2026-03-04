USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Круглосуточная охота Израиля: уничтожены 300 иранских ракетных установок

Израильская авиация с начала военной операции уничтожила 300 пусковых установок баллистических ракет на территории Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках наступательных действий ВВС продолжают наносить непрерывные удары по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО иранского режима», – говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ уточнили, что истребительная авиация и беспилотники ведут «систематическую круглосуточную охоту» за пусковыми установками и складами баллистических ракет Ирана. Эти действия направлены на снижение интенсивности обстрелов израильской территории.

Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 2307
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 562
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 1948
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1497
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21071
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8142
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 10526
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11115
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 3952
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
3 мартa 2026, 21:40 4412
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
3 мартa 2026, 21:31 4860

