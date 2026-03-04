USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Киев не пустил лидеров Евросоюза к «Дружбе»

Украина не предоставила представителям ЕС доступ к поврежденному российским ударом участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. 

По словам пятерых европейских дипломатов и чиновников, в последнее время на Украину усилилось давление со стороны Брюсселя на фоне требований Венгрии и Словакии направить миссию для оценки ущерба трубопроводу, по которому российская нефть поступает в эти страны.

Два источника рассказали изданию, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время визита в Киев в годовщину начала полномасштабной войны просили украинское руководство предоставить доступ к «Дружбе», однако получили отказ. С аналогичной просьбой через офис президента Владимира Зеленского обращалась посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Ей также было отказано — по соображениям безопасности, отметили собеседники FT.

Венгрия и Словакия обвиняют Киев в намеренном затягивании восстановления поставок. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи ЕС на €90 млрд для Украины до возобновления транзита нефти и заявил о наличии спутниковых доказательств того, что повреждения не были критическими. Премьер Словакии Роберт Фицо утверждал, что совместное предложение Братиславы и Будапешта о «миссии по установлению фактов» было отвергнуто Киевом. Зеленский в интервью FT обвинил Орбана в использовании ситуации в рамках избирательной кампании и подчеркнул, что речь идет о средствах, необходимых Украине «для оружия, для выживания».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил FT, что в результате январской атаки РФ загорелся резервуар объемом 75 тыс. кубометров нефти, тушение которого заняло десять дней. По его словам, были повреждены оборудование, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек. «Полная оценка требует времени», — отметил он. В «Укртранснафте» заявили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, однако регулярные удары осложняют их проведение.

Спутниковые снимки, изученные FT, подтверждают наличие повреждений, однако их масштаб, отмечает издание, невозможно определить исключительно по изображениям.

