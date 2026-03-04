USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану

Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что силы США в ближайшее время значительно нарастят интенсивность ударов по Ирану.

«Вы начнете замечать изменение масштабов и интенсивности этих ударов», – заявил Рубио. По его словам, эти изменения произойдут «в ближайшие часы и дни».

По его словам, США «уничтожат способность Ирана спонсировать терроризм». «Мы уничтожим их заводы и уничтожим их военно-морской флот. Эти цели будут достигнуты. Мы на пути к их достижению», – сказал госсекретарь.

Рубио указал, что Америке придется заплатить определенную цену, однако «эта цена намного ниже, чем цена, которую придется заплатить, если Иран обзаведется ядерным оружием».

Он также опроверг сообщения о том, что Израиль якобы диктовал США сроки начала военной операции против Ирана. «Нет. Под руководством президента Соединенные Штаты приняли решение: это недопустимо. Иран не может обладать этими ракетами, не может обладать этими беспилотниками, не может угрожать миру», – отметил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что операция против Ирана была начата по решению президента США Дональда Трампа, который счел, что Тегеран сейчас слабее, чем когда-либо.

«Он не собирался допускать риск того, что они могли бы атаковать нас прежде, чем мы ударим по ним, потому что, помимо человеческих жертв, это подорвало бы эффективность наших операций», – пояснил глава американской дипломатии.

По словам Рубио, США также организуют эвакуацию персонала из своих дипломатических представительств на Ближнем Востоке после начала ударов по Ирану.

«Мы начали вывоз персонала из дипломатических учреждений, к примеру, из Бейрута, мы практически полностью вывезли персонал из Багдада и Эрбиля и нескольких других», – сообщил он.

Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп ставит не на Пехлеви
Ядерная держава предупреждает Иран
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
