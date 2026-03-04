Кризис в Иране грозит Европе рекордной миграцией

Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать крупнейший миграционный кризис в Европе, пишет The Times.

«При населении около 90 млн человек даже частичная дестабилизация может вызвать перемещение беженцев беспрецедентного масштаба. Перемещение всего 10% населения Ирана будет сопоставимо с крупнейшими потоками беженцев последних десятилетий», – подчеркивается в документе.

Отмечается, что правительства стран ЕС опасаются перегрузки систем приема беженцев, которые и без того функционируют на пределе возможностей. Снижение миграционного давления остается одним из главных политических приоритетов большинства европейских стран.