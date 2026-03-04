USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Кризис в Иране грозит Европе рекордной миграцией

Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать крупнейший миграционный кризис в Европе, пишет The Times.

Согласно ежегодному отчету Агентства ЕС по вопросам убежища, Иран признан страной с «значительным потенциальным кризисом».

«При населении около 90 млн человек даже частичная дестабилизация может вызвать перемещение беженцев беспрецедентного масштаба. Перемещение всего 10% населения Ирана будет сопоставимо с крупнейшими потоками беженцев последних десятилетий», – подчеркивается в документе.

Отмечается, что правительства стран ЕС опасаются перегрузки систем приема беженцев, которые и без того функционируют на пределе возможностей. Снижение миграционного давления остается одним из главных политических приоритетов большинства европейских стран.

Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
