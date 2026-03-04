ОАЭ сохраняют нейтралитет и не разрешали удары по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не предоставляли территорию для атак по Ирану, заявил МИД арабской страны.

«ОАЭ подчеркивают, что не разрешали использовать территорию или свои территориальные воды, или воздушное пространство для каких-либо атак по Ирану, придерживаясь своей политики добрососедства и деэскалации в соответствии с Уставом ООН», - говорится в заявлении МИД Эмиратов.

Государство при этом сохраняет право на самооборону, отметили в ведомстве.

«ОАЭ подчеркивают, что не принимали никаких решений касательно изменения оборонительной позиции в отношении многократных иранских атак», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.