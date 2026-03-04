Сенат намерен ограничить Трампа в ударах по Ирану

Американский Сенат в среду рассмотрит резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по военным операциям против Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении группы сенаторов-демократов на фоне продолжающейся кампании Пентагона в исламской республике.

«Сегодня сенаторы Тим Кейн, лидер меньшинства Чак Шумер и сенатор Адам Шифф объявили, что завтра в Сенате состоится голосование по их двухпартийной резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана», – сообщается в заявлении сенаторов.

Согласно тексту резолюции, документ запрещает ведение боевых действий против Ирана без прямого согласования с Конгрессом. В случае отсутствия официального одобрения законодателей президент должен в течение 30 дней прекратить любое участие американских войск в конфликте, не согласованное с парламентом.

При этом резолюция сохраняет за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.

Ранее Трамп заявил, что не планирует обращаться к законодателям за официальными полномочиями на ведение войны.