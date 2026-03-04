USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Сенат намерен ограничить Трампа в ударах по Ирану

Американский Сенат в среду рассмотрит резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по военным операциям против Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении группы сенаторов-демократов на фоне продолжающейся кампании Пентагона в исламской республике.

«Сегодня сенаторы Тим Кейн, лидер меньшинства Чак Шумер и сенатор Адам Шифф объявили, что завтра в Сенате состоится голосование по их двухпартийной резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана», – сообщается в заявлении сенаторов.

Согласно тексту резолюции, документ запрещает ведение боевых действий против Ирана без прямого согласования с Конгрессом. В случае отсутствия официального одобрения законодателей президент должен в течение 30 дней прекратить любое участие американских войск в конфликте, не согласованное с парламентом.

При этом резолюция сохраняет за Трампом право на оперативное применение силы без предварительного одобрения в исключительных случаях, а именно: для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.

Ранее Трамп заявил, что не планирует обращаться к законодателям за официальными полномочиями на ведение войны.

Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 2328
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 574
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 1957
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1499
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21075
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8144
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 10536
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11124
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 3956
Ядерная держава предупреждает Иран
Ядерная держава предупреждает Иран
3 мартa 2026, 21:40 4418
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями
3 мартa 2026, 21:31 4863

