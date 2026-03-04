Мерц ставит под сомнение удары США: Иран может остаться прежним

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что удары по Ирану способны вызвать реальные политические изменения внутри страны.

«Мы пока не знаем, сработает ли план США и приведут ли внешние удары к политическим изменениям внутри страны», – заявил Мерц журналистам во время визита в Вашингтон.

По его словам, данный подход сопряжен с рисками, с которыми придется столкнуться.

«Поэтому во время моего разговора с президентом Дональдом Трампом я отметил ряд вопросов», – подчеркнул канцлер.

«Нужно также думать о том дне, который наступит после ударов», – добавил Мерц, призвав разработать стратегию будущего Ирана и всего региона, «в котором все соседи без исключения признают право Израиля на существование и безопасность».