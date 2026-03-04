КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»

Иран может нанести удар по главным экономическим центрам Ближнего Востока в случае нанесения дополнительного ущерба исламской республике, заявил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.

«Мы сказали врагу, что, если он попытается нанести ущерб нашим основным объектам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы это сделаем», - цитируют Джабари иранские СМИ.

А официальный представитель КСИР генерал-майор Али Мохаммад Наэини уверяет, что Иран «жестко» накажет США и Израиль за нападение на страну. «Врата ада с каждой минутой будут открываться для США и Израиля все шире», - приводит его слова IRNA. Он пообещал продолжить наносить «непрерывные удары по противнику».