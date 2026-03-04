USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»

01:44 1088

Иран может нанести удар по главным экономическим центрам Ближнего Востока в случае нанесения дополнительного ущерба исламской республике, заявил советник командующего иранским Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари.

«Мы сказали врагу, что, если он попытается нанести ущерб нашим основным объектам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы это сделаем», - цитируют Джабари иранские СМИ.

А официальный представитель КСИР генерал-майор Али Мохаммад Наэини уверяет, что Иран «жестко» накажет США и Израиль за нападение на страну. «Врата ада с каждой минутой будут открываться для США и Израиля все шире», - приводит его слова IRNA. Он пообещал продолжить наносить «непрерывные удары по противнику».

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 559
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1089
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 3702
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1005
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2937
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1825
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21580
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 11461
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11589
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4251

ЭТО ВАЖНО

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 559
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1089
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 3702
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1005
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2937
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1825
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21580
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 11461
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11589
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться