Загорелся санкционный российский танкер

Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам факт пожара. «Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — заявил он.

В Средиземном море загорелся российский газовоз сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Об инциденте сообщило профильное издание gCaptain, уточнив, что пожар начался во время следования судна в восточной части акватории моря.

О происшествии также сообщили EOS Risk Group и Bloomberg. Как отмечает EOS, газовоз мог быть атакован беспилотником, но сигнал бедствия после инцидента судно не подавало, а данных о состоянии экипажа и груза пока нет. В сообщении также говорится, что Arctic Metagaz, находящийся под санкциями США и Великобритании с 2024 года, вышел из Мурманска 24 февраля после загрузки на плавучей установке хранения и, вероятно, направлялся к Суэцкому каналу.

2 марта сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) Arctic Metagaz был потерян, когда судно находилось примерно в 30 морских милях от северо-восточного побережья Мальты, пишет gCaptain. По данным Flightradar24, в районе последнего известного местоположения судна находился патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600, что, по оценке издания, может свидетельствовать о мониторинге ситуации региональными службами.

В ноябре 2023 года и феврале 2024 года США и Великобритания соответственно ввели санкции против проекта «Арктик СПГ-2», имеющего стратегическое значение для России. 23 августа 2024 года США расширили ограничения, включив в санкционные списки семь СПГ-танкеров. 24 февраля и 4 марта 2025 года санкции против Arctic Metagaz ввели Европейский союз и Швейцария. 21 февраля 2025 года меры в отношении судна приняла Канада, а 19 июня 2025 года — Новая Зеландия.