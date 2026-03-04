USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Загорелся санкционный российский танкер

01:55 560

В Средиземном море загорелся российский газовоз сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Об инциденте сообщило профильное издание gCaptain, уточнив, что пожар начался во время следования судна в восточной части акватории моря.

Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам факт пожара. «Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — заявил он.

О происшествии также сообщили EOS Risk Group и Bloomberg. Как отмечает EOS, газовоз мог быть атакован беспилотником, но сигнал бедствия после инцидента судно не подавало, а данных о состоянии экипажа и груза пока нет. В сообщении также говорится, что Arctic Metagaz, находящийся под санкциями США и Великобритании с 2024 года, вышел из Мурманска 24 февраля после загрузки на плавучей установке хранения и, вероятно, направлялся к Суэцкому каналу.

2 марта сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) Arctic Metagaz был потерян, когда судно находилось примерно в 30 морских милях от северо-восточного побережья Мальты, пишет gCaptain. По данным Flightradar24, в районе последнего известного местоположения судна находился патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600, что, по оценке издания, может свидетельствовать о мониторинге ситуации региональными службами.

В ноябре 2023 года и феврале 2024 года США и Великобритания соответственно ввели санкции против проекта «Арктик СПГ-2», имеющего стратегическое значение для России. 23 августа 2024 года США расширили ограничения, включив в санкционные списки семь СПГ-танкеров. 24 февраля и 4 марта 2025 года санкции против Arctic Metagaz ввели Европейский союз и Швейцария. 21 февраля 2025 года меры в отношении судна приняла Канада, а 19 июня 2025 года — Новая Зеландия.

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 559
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1090
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 3702
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1006
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2938
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1825
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21580
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 11461
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11589
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4251

