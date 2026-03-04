USD 1.7000
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?

Ульвия Худиева
02:09 560

В последние дни распространяются сообщения, что уборщиц, работающих в Производственном объединении «Азеригаз», привлекают к экзаменам и массово сокращают. Утверждается, что те, кто не набрал проходной балл, поэтапно увольняются: на данный момент сокращено 80 уборщиц.

Начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев опроверг эту информацию в местных СМИ, заявив, что ничего подобного не происходит.

Как стало известно haqqin.az, экзамены прошли в июне прошлого года. Уборщицы рассказали, что при составлении вопросов не учитывались условия работы, их образование и многие нюансы. Значительная часть вопросов касалась технических правил. Проходной балл составлял 11. Один из вопросов звучал так: «Какой способ наиболее подходит для очистки стен и полов в служебных помещениях?» Правильным ответом считался вариант «использование машин и механизмов». Уборщицы отмечали, что в своей практике они могли пользоваться только метлой и шваброй, а моющие средства часто выдавались в ограниченном количестве.

Другой вопрос касался того, какой метод не следует применять при чистке ковров и мебели в служебных помещениях. Правильным ответом было «замена ковра». Одна из уборщиц сказала, что там, где она работала, столы протирали тряпками, а ковра не было вообще.

Еще один вопрос: «Какие средства не следует использовать при очистке мусорных контейнеров?» Правильным ответом считался вариант «запрещенные средства». Многие уборщицы не смогли ответить правильно, объяснив это тем, что они используют то, что им предоставляют.

«Нам сказали, что учитываются проходной балл, мнение начальника и опыт. При этом мы готовились целыми днями, чтобы набрать необходимые баллы. Многим предложили написать заявление об увольнении с выплатой в размере пяти окладов, чтобы создать видимость, будто сокращений нет», — рассказала одна из уборщиц, добавив, что все происходящее объяснялось структурными изменениями.

Уборщицы обратились к руководству ПО с надеждой на повторное трудоустройство. Они подчеркнули, что не хотят, чтобы их имена упоминались в прессе. И заявили, что согласны работать за низкую зарплату, лишь бы сохранить работу.

