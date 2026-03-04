USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Иран запустил ракеты на Израиль

02:20 539

В ночь на 4 марта Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Системы противовоздушной обороны (Израиля) работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении.

Военные предупредили жителей районов в зоне атаки (каких именно, не уточняется) о необходимости пройти в укрытие сразу, как прозвучит сигнал тревоги, и оставаться там до получения дальнейших действий.

Позже ЦАХАЛ сообщил о новом запуске ракет со стороны Ирана. Mehr пишет, что ракетные предупреждения объявлены в израильском городе Хайфа.

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 561
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1091
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
01:30 3702
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1007
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2938
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1825
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
3 мартa 2026, 23:20 21583
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
3 мартa 2026, 23:05 11462
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
3 мартa 2026, 22:25 11590
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4251

