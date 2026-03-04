Иран запустил ракеты на Израиль

В ночь на 4 марта Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Системы противовоздушной обороны (Израиля) работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении.

Военные предупредили жителей районов в зоне атаки (каких именно, не уточняется) о необходимости пройти в укрытие сразу, как прозвучит сигнал тревоги, и оставаться там до получения дальнейших действий.

Позже ЦАХАЛ сообщил о новом запуске ракет со стороны Ирана. Mehr пишет, что ракетные предупреждения объявлены в израильском городе Хайфа.