Агентов КСИР задержали в Катаре: они признали вину

Службы безопасности Катара задержали 10 человек, которых подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщило катарское госинформагентство QNA.

«...Были задержаны десять подозреваемых, семеро из которых занимались шпионажем с целью сбора разведывательной информации о жизненно важной и военной инфраструктуре Катара, а трое других были назначены для проведения диверсионных мероприятий и обучены использованию беспилотников», — говорится в заявлении QNA.

Шпионская ячейка располагала информацией о местоположении и координатах секретных объектов и сооружений, а также другими средствами связи, отмечает агентство.

«В ходе расследования подозреваемые признались в связях с Корпусом стражей исламской революции Ирана и заявили, что им было поручено проводить шпионские и подрывные операции», — сообщает QNA.