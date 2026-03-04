USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Агентов КСИР задержали в Катаре: они признали вину

02:25 407

Службы безопасности Катара задержали 10 человек, которых подозревают в связях с Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщило катарское госинформагентство QNA.

«...Были задержаны десять подозреваемых, семеро из которых занимались шпионажем с целью сбора разведывательной информации о жизненно важной и военной инфраструктуре Катара, а трое других были назначены для проведения диверсионных мероприятий и обучены использованию беспилотников», — говорится в заявлении QNA.

Шпионская ячейка располагала информацией о местоположении и координатах секретных объектов и сооружений, а также другими средствами связи, отмечает агентство.

«В ходе расследования подозреваемые признались в связях с Корпусом стражей исламской революции Ирана и заявили, что им было поручено проводить шпионские и подрывные операции», — сообщает QNA. 

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 562
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1091
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 3702
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1007
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2939
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1825
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21584
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 11462
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11590
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4251

