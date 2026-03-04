Иран стал стрелять меньше

В связи с постоянным уничтожением иранских пусковых установок ударами ВВС Израиля и США число обстрелов баллистическими ракетами со стороны Ирана сократилось. К такому выводу пришли в армии Израиля.

Источник в Генштабе заявил, что ракетные обстрелы Израиля будут слабеть с каждым днем военных действий. Согласно приведенным данным, в первый день военных действий - 28 февраля - Иран выпустил по Израилю 90 баллистических ракет. 1 марта число запусков снизилось до 65, в последние двое суток не превосходило 25.

Официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл тоже заявил, что Иран ослаблен в результате военной операции.

«С каждой волной авиаударов усиливается контроль за воздушным пространством. Над Ближним Востоком у нас создана самая обширная в мире система противовоздушной обороны. Иранский военно-морской флот разгромлен. Наши вооруженные силы доминируют», - подчеркнул он.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) во вторник сообщило, что американские войска уже поразили более чем 1,7 тыс. иранских целей с начала военной операции «Эпическая ярость». Удары, начавшиеся в минувшую субботу, наносились по местам дислокации средств ПВО и пусковых установок баллистических и противокорабельных ракет, кораблям, подлодкам и штабам вооруженных сил Ирана, уточнили в CENTCOM. При этом США помимо тактической авиации и ракетных эсминцев начали использовать стратегические бомбардировщики для поражения целей в Иране.