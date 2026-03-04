USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Иранские дроны поразили станцию ЦРУ в Эр-Рияде

03:00 132

Иранские дроны поразили станцию ЦРУ в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с деталями.

В США и Саудовской Аравии подтвердили, что два дрона поразили территорию посольства в Эр-Рияде, но не раскрыли, что станция ЦРУ была повреждена. В разведуправлении отказались комментировать. Внутренний документ, попавший в распоряжение Washington Post, сообщал, что атака обрушила часть крыши посольства. В сообщении отмечалось, что посольство понесло «структурные повреждения», и сотрудники «продолжают укрываться на месте».

Накануне посольство США в Эр-Рияде попало под удар беспилотниками, сообщала пресс-служба саудовского Министерства обороны. В здание попало два беспилотника, на месте вспыхнул небольшой пожар. Впоследствии представитель ведомства Турки аль-Малики сообщил о перехвате восьми дронов вблизи Эр-Рияда и Эль-Харджа.

Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 562
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1091
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 3705
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1009
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 2941
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
Трамп вводит охрану танкеров: ВМС США идут в Ормуз
3 мартa 2026, 23:52 1826
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета видео; обновлено 23:20
3 мартa 2026, 23:20 21585
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена
Израиль идет до конца: «Хезболла» будет полностью разоружена обновлено 22:47
3 мартa 2026, 22:47 8280
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб
Генерал КСИР убит, удар по секретному ядерному центру Ирана и рекордное число бомб видео; обновлено 23:05
3 мартa 2026, 23:05 11465
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный»
Трамп об ударе по новому руководству Ирана: «Он был очень сильный» обновлено 22:25
3 мартa 2026, 22:25 11590
Трамп ставит не на Пехлеви
Трамп ставит не на Пехлеви
3 мартa 2026, 21:43 4253
