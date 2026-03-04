Иранские дроны поразили станцию ЦРУ в Эр-Рияде

Иранские дроны поразили станцию ЦРУ в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с деталями.

В США и Саудовской Аравии подтвердили, что два дрона поразили территорию посольства в Эр-Рияде, но не раскрыли, что станция ЦРУ была повреждена. В разведуправлении отказались комментировать. Внутренний документ, попавший в распоряжение Washington Post, сообщал, что атака обрушила часть крыши посольства. В сообщении отмечалось, что посольство понесло «структурные повреждения», и сотрудники «продолжают укрываться на месте».

Накануне посольство США в Эр-Рияде попало под удар беспилотниками, сообщала пресс-служба саудовского Министерства обороны. В здание попало два беспилотника, на месте вспыхнул небольшой пожар. Впоследствии представитель ведомства Турки аль-Малики сообщил о перехвате восьми дронов вблизи Эр-Рияда и Эль-Харджа.