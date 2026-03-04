Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток

USD 1.7000
ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, свидетельствуют данные портала Itamilradar.

Истребители во вторник вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно. Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Там уже находятся 30 истребителей F-35A, а также несколько эскадрилий других типов боевых самолетов.

В понедельник на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит также прибыла эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagles в составе 12 самолетов. Кроме того, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В настоящее время в регионе Ближнего Востока размещено уже около 250 американских боевых истребителей.

* * * 03:53

Группа стратегических стелс-бомбардировщиков ВВС США В-2А Spirit нанесла очередные удары по целям в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских официальных лиц.

«Самолеты-невидимки В-2 наносят удары по командно-контрольным узлам Корпуса стражей исламской революции, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы», - сообщили телеканалу источники.

По их словам, «в настоящее время операция продолжается».

Это уже четвертый подобный рейд американских стратегических бомбардировщиков с начала операции США против Ирана. С минувшего воскресенья для их проведения использовались три группы самолетов B-2A, B-1B и B-52H.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что B-2 Spirit нанесли удары по военным объектам Ирана.

Cтратегический стелс-бомбардировщик В-2 Spirit разработан компанией Northrop Grumman (США), свой первый полет совершил в 1989 году. Способен подниматься на высоту около 15 тыс. м при нагрузке 18 тыс. кг. На вооружении бомбардировщика могут состоять как обычные, так и ядерные боеголовки. Экипаж состоит из двух человек.

