Новая эскадрилья F-35A переброшена на Ближний Восток

ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, свидетельствуют данные портала Itamilradar.

Истребители во вторник вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно. Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Там уже находятся 30 истребителей F-35A, а также несколько эскадрилий других типов боевых самолетов.

В понедельник на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит также прибыла эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagles в составе 12 самолетов. Кроме того, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В настоящее время в регионе Ближнего Востока размещено уже около 250 американских боевых истребителей.