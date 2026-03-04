USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

В Иране снова хоронят

05:35 651

Бейрут (Ливан). Место израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута

Минаб (Иран). Прошли похороны 165 учителей и учащихся, погибших в результате атаки США и Израиля на школу для девочек

Инджирлик (Турця). Акция протеста турецких коммунистов перед авиабазой Инджирлик против ударов Израиля и США по Ирану

Гравлин (Франция). Нелегальные иммигранты, стремящиеся попасть в Великобританию, пытаются пересечь пролив Ла-Манш на лодке

Манила (Филиппины). Демонстранты принимают участие в акции протеста против войны США и Израиля против Ирана у посольства США

Нью-Йорк (США). Мелания Трамп председательствует в Совете Безопасности ООН

Ноида (Индия). Фестиваль красок Холи

Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 707
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 652
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 1897
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 2730
Взрывы сотрясают крупные города Ирана
Взрывы сотрясают крупные города Ирана обновлено 05:25
05:25 1608
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 13659
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 1553
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 1866
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 5061
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1390
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 4216

