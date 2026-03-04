В Иране снова хоронят

Бейрут (Ливан). Место израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута

Минаб (Иран). Прошли похороны 165 учителей и учащихся, погибших в результате атаки США и Израиля на школу для девочек

Инджирлик (Турця). Акция протеста турецких коммунистов перед авиабазой Инджирлик против ударов Израиля и США по Ирану

Гравлин (Франция). Нелегальные иммигранты, стремящиеся попасть в Великобританию, пытаются пересечь пролив Ла-Манш на лодке

Манила (Филиппины). Демонстранты принимают участие в акции протеста против войны США и Израиля против Ирана у посольства США

Нью-Йорк (США). Мелания Трамп председательствует в Совете Безопасности ООН