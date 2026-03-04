USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

США поспевают везде: началась еще одна военная операция

06:59 929

Американские и эквадорские вооруженные силы начали военную операцию против организаций-наркотеррористов на территории Эквадора, сообщила пресс-служба Южного командования Пентагона.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, в свою очередь, глава Южного командовани ВС США (SOUTHCOM)  генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил «непоколебимую приверженность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решимость, проявленные в ходе продолжающихся действий против наркотеррористов в их стране».

Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 2322
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 1904
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 2945
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 3633
Взрывы сотрясают крупные города Ирана
Взрывы сотрясают крупные города Ирана обновлено 07:03
07:03 2578
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 14538
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 2235
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2225
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 5842
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1601
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 4861

