США поспевают везде: началась еще одна военная операция

Американские и эквадорские вооруженные силы начали военную операцию против организаций-наркотеррористов на территории Эквадора, сообщила пресс-служба Южного командования Пентагона.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, в свою очередь, глава Южного командовани ВС США (SOUTHCOM) генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил «непоколебимую приверженность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решимость, проявленные в ходе продолжающихся действий против наркотеррористов в их стране».